Os Super Dragões não se esqueceram de Fernando Madureira, que se encontra detido no âmbito da ‘Operação Pretoriano’. Durante o jogo deste sábado, a claque exibiu duas bandeiras: uma com a cara de ‘Macaco’, como é conhecido, e outra com o n.º 12 (número associado aos adeptos).





A claque, que este sábado teve ‘Lipinho’ como chefe à condição, também esteve presente no Dragão Arena, no jogo de hóquei em patins do FC Porto com o Benfica. Quem também marcou presença no pavilhão foi Pinto da Costa, que este domingo, às 17h00, no Coliseu do Porto, apresenta a sua recandidatura. O presidente teve ao seu lado o ‘vice’, Vítor Baía. À noite, viu no estádio o jogo de futebol, tal como o rival André Villas-Boas.