Surto de Covid-19 no Belenenses SAD coloca mais de 100 pessoas em isolamento

Mais de 100 pessoas da estrutura do Belenenses SAD estão em isolamento, devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2, associado à estirpe Ómicron, confirmou esta terça-feira à Lusa fonte oficial da equipa da I Liga de futebol.

Entre toda a estrutura do Belenenses SAD -- jogadores, equipa técnica e 'staff' da equipa principal e de sub-23 -- e os contactos diretos dos 13 casos positivos de infeção confirmados nos 'azuis', o número de pessoas em isolamento ultrapassa a centena.

Apenas na estrutura do Belenenses SAD, são cerca de 70 os elementos que estão em isolamento profilático, decretado pelas autoridades de saúde, que, segundo a mesma fonte, estão a ir "mais além" do que aquilo que o protocolo sanitário prevê, uma vez que os casos são originários da nova variante, detetada recentemente na África do Sul.

No sábado, o Belenenses SAD entrou em campo com apenas nove jogadores disponíveis para defrontar o Benfica - dois deles guarda-redes -, devido ao surto do coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, que atingiu o plantel.

O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os 'azuis' terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

Para a segunda parte do encontro, o Belenenses SAD regressou com apenas sete atletas, mas a lesão de mais um jogador originou o fim do encontro, que o Benfica vencia por 7-0.

Na segunda-feira, o Belenenses SAD pediu a repetição do jogo com os 'encarnados'.

A covid-19 provocou pelo menos 5.206.370 mortes em todo o mundo, entre mais de 261,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.441 pessoas e foram contabilizados 1.147.249 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.