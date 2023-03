O antigo jogador do Benfica Oscar 'Tacuara' Cardozo não esquece as águias e colocou uma foto do Estádio da Luz no seu mais recente investimento, um talho.O goleador que representou o emblema da luz da 2007 a 2014, inaugurou esta quinta-feira um talho em San Lorenzo, no Paraguai, e tem uma parede dedicada ao estádio onde foi muitas vezes feliz.