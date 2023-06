Taremi recusa rumar à Arábia Saudita

O Al Hilal oferece 35 milhões ao FC Porto para contratar Taremi, mas o iraniano não quer rumar à Arábia Saudita.









“Apesar do interesse de equipas da Arábia Saudita, o Mehdi quer continuar no futebol europeu. Só tem mais um ano de contrato mas o plano é ficar no FC Porto e na Europa, é isso que ele quer”, disse Ali Reza Nikoomanesho, agente do jogador, ao site ‘365scoresarabic’.

Este é um valor que agrada aos dragões quando o melhor marcador do último campeonato está em final de contrato. Se no plano desportivo a eventual saída de Taremi seria uma perda importante para Conceição, já no plano económico seria um excelente negócio para os dragões por um jogador que termina contrato em junho do próximo ano (podendo então sair a custo zero) e está à beira dos 31 anos (18 de julho).





O FC Porto necessita de realizar vendas no valor de 50 milhões de euros até ao final do mês para equilibrar as contas de 2022/2023.