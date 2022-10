Uma tarja foi colocada, na madrugada desta sexta-feira, num dos pontões que atravessam a VCI, no Porto, junto ao acesso para a A3, com a inscrição "Se achas o Benfica m...., Buzina".



A tarja foi colocada em alusão ao clássico, desta noite, entre o FC Porto e o Benfica, às 20h15, no estádio do Dragão.

