Teia de comissões tira Sérgio Conceição do sério

Na origem da tensão entre Sérgio Conceição e Luís Gonçalves, o primeiro treinador portista e o segundo administrador da SAD azul-e-branca, estão as elevadas comissões recebidas por Pedro Pinho pelo negócio de diversos jogadores transacionados pelo clube.Sérgio Conceição já não esconde as divergências e, no passado domingo, após o erro de Zaidu no início da jogada que podia ter dado o empate ao Famalicão (ver texto ao lado), Conceição apontou o dedo de forma inquisitória contra o dirigente portista. Exige um lateral-esquerdo, mas quer mais do que isso: quer que a proximidade entre o empresário que está a ser investigado pelo Ministério Público e os dirigentes do seu clube termine.