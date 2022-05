Todd Boehly conclui compra do Chelsea e é o novo dono do clube

O consórcio liderado por Todd Boehly, presidente e CEO da Eldridge, e Clearlake Capital Group, L.P., anunciou esta segunda-feira a conclusão da transferência de propriedade do Chelsea Football Club.Hansjörg Wyss, fundador da Fundação Wyss, e Mark Walter, co-fundador e CEO da Guggenheim Capital também fazem parte do consórcio detentor do clube. Walter e Boehly são proprietários dos Los Angeles Dodgers, dos Los Angeles Lakers e das Los Angeles Sparks.A transacção recebeu todas as aprovações necessárias do Governo do Reino Unido, da Premier League, e de outras autoridades.Boehly e Clearlake estão empenhados em investir em áreas chave que irão alargar e aumentar a competitividade do Chelsea, incluindo a reabilitação da Ponte de Stamford, mais investimento na Academia, na Equipa Feminina, e no estádio Kingsmeadow.Os proprietários continuarão também o importante trabalho da Chelsea Foundation.