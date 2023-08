Tottenham olha para Taremi como sucessor de Harry Kane

Mehdi Taremi está a ser novamente associado ao Tottenham. De acordo com a imprensa iraniana, o clube londrino pensa no avançado do FC Porto para o lugar de Harry Kane. Isto porque o Tottenham está a ponderar aceitar uma oferta de 100 milhões de euros, mais bónus, do Bayern Munique pelo internacional inglês.









A hipótese de rumar a uma liga do top 5 europeu, especialmente a inglesa, agrada a Taremi. Contudo, o facto de o Tottenham não disputar a Champions é encarado como um entrave pelo iraniano de 31 anos.

Taremi termina contrato com o FC Porto no final da época, mas os dragões recusam fazer saldos pelo melhor marcador do último campeonato (22 golos), que tem uma cotação de 18 milhões de euros. Gianluca Di Marzio, jornalista italiano especialista em mercado de transferências, avançou esta sexta-feira que os londrinos estão dispostos a pagar 24 milhões de euros, mas o FC Porto está a exigir 30 milhões de euros. Jorge Mendes está a intermediar o negócio.