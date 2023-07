O Arsenal pediu informações à SAD do FC Porto por Mehdi Taremi. Segundo informações tornadas públicas pela imprensa iraniana, o avançado de 30 anos foi tema de assunto numa abordagem feita de forma preliminar, no contexto do reforço da equipa londrina com vista à nova época.









O facto de Taremi ter sido o melhor marcador da Liga portuguesa na temporada anterior despertou atenções no mercado, com muitos clubes a avançar com sondagens pelo internacional iraniano. A lista é longa e inclui emblemas de diversas ligas, nomeadamente inglesa, francesa, italiana e, claro, Arábia Saudita, o destino da moda nos negócios do futebol.

As abordagens esbarram desde logo nas condições que o FC Porto impõe para libertar o jogador: nunca abaixo dos 20 a 25 milhões de euros, sendo que está protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Já se falou no proposta superior do Al Hilal (Arábia Saudita), de 35 milhões, mas Taremi quer para já manter-se na Europa. Tem contrato com o FC Porto válido até final da próxima época.