Trabalhadores “abandonados” no Vitória de Setúbal

Com mais de quatro meses de salários em atraso, 12 funcionários do V. Setúbal, que desempenham funções no tratamento da relva, lavandaria, limpeza e serviços administrativos, escreveram uma carta aos presidentes da direção (Paulo Rodrigues) e da Assembleia-Geral (Nuno Soares), eleitos a 18 de outubro, a alertar para a situação: "Estamos abandonados e por isso dizemos chega. Estamos cansados de promessas e de inverdades.""Cumpram com os pagamentos prometidos ou avancem com a suspensão dos contratos", pedem os trabalhadores, dando conta da situação dramática nas suas casas: "Estamos a destruir as nossas famílias. Como explicamos ao Luís, que tem 10 anos, ao Diogo e ao Santiago, e a todos os outros nossos filhos, que não há televisão porque ‘o pai não conseguiu pagar’. Que hoje ao amanhecer quando se abrirem os frigoríficos não sabemos se o leite ainda chega para todos"."Recebi a carta e estou solidário", refere aoo presidente Paulo Rodrigues, explicando: "Não fizemos esta desgraça em 10 dias, tem três meses e meio. Temos ajudado funcionários todos os dias desde que entrámos no clube. Vamos continuar a fazê-lo e arranjar uma solução o mais depressa possível."