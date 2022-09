Treinador do Benfica pede castigo para autores do apedrejamento ao carro de Conceição

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse hoje esperar que sejam castigados os autores do apedrejamento ao carro da família do técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, e que é "inaceitável" qualquer tipo de agressão no futebol.

"É completamente inaceitável qualquer tipo de agressão ou de violência contra qualquer treinador, qualquer adepto, qualquer ser humano. É totalmente inaceitável. Espero que encontrem as pessoas que o fizeram e que os castiguem bem", atirou o técnico alemão, em conferência de imprensa, no Seixal.