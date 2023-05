Três jovens detidos por insultos racistas ao futebolista Vinícius Junior durante jogo em Valência

A Polícia espanhola deteve esta terça-feira três jovens por terem proferido insultos racistas contra o brasileiro Vinícius Junior, do Real Madrid.Os insultos ocorreram no encontro entre o Valência e o Real Madrid, domingo, no Estádio Mestalla, na 35.ª jornada da liga espanhola de futebol. O momento levou à interrupção do encontro. O brasileiro foi apupado durante grande parte do jogo e acabou por ser expulso após envolver-se em confrontos físicos com outros jogadores.O encontro terminou com a derrota do Real Madrid, por 1-0, mas o jogo acabaria por ficar em segundo plano. O caso teve enorme repercussão não só no mundo do futebol. Lula da Silva condenou os atos racistas e Vinícius partilhou nas redes sociais uma compilação de vários momentos em que foi insultado nos estádios espanhóis.Esta manhã, quatro pessoas foram detidas por terem pendurado numa ponte em Madrid um boneco de Vinícius.