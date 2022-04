Três pontos sem um ponta: Sporting volta a aproximar-se, à condição, do FC Porto no campeonato

Sem ponta de dúvida. O Sporting cumpriu a missão e levou os três pontos, num dia em que Amorim jogou sem um ‘9’ fixo - nem Slimani, nem Paulinho. Gonçalo Inácio abriu a festa com um foguete do meio da rua e Sarabia, este sábado ao lado de Pote e Edwards, lucrou com um bis. O Tondela ainda reduziu, mas não ameaçou o triunfo que volta a colocar pressão no líder FC Porto, esta sexta-feira em campo em Guimarães.Já se sabia do problema disciplinar da véspera com o argelino, mas o treinador do Sporting ainda deixou de fora a habitual referência do ataque - Paulinho estava em risco de falhar o clássico com o Benfica, em caso de amarelo. Na frente, um trio inédito de baixinhos de alta rotação - Pote, Edwards e Sarabia. Ou PES, como na PlayStation. E momentos houve em que até pareceu jogo de consola.Não foi desde início, diga-se. Se é verdade que o controlo territorial leonino rapidamente se impôs, a inspiração só apareceu depois dos 20 minutos. Aliás, o verdadeiro pontapé na festa chegou perto dos 30. Um tiraço do meio da rua do improvável Gonçalo Inácio, de primeira, de pé esquerdo, com a bola a acabar no fundo das redes. Foguete do central e 0-1 no placar.Daí até ao intervalo, foi do melhor que já se viu na Liga. Festival de futebol ofensivo do campeão nacional, com pináculo aos 33 minutos. Combinação entre os três homens da frente - arranque de Edwards, intermediação de Pedro Gonçalves e finalização, após tabela, de Sarabia. 0-2. Belo golo.Depois, ao Tondela valeu Pedro Trigueira a segurar o barco e algum desacerto na hora de atirar à baliza por parte de Pote e de Coates. Porque oportunidades, essas, foram muitas.Na segunda metade, o ritmo baixou, os beirões tentaram incomodar e Rafael Barbosa ainda ameaçou. Adán esteve no melhor (excelente defesa) e no menos bom (saída intempestiva, com falta dura). E foi no momento menos bom que o Sporting arrumou o jogo, num penálti por mão na área. Sarabia não perdoou e fez o 0-3.Só não foi ponto final porque o Tondela reduziu, num cabeceamento de Hernando. Insuficiente para colocar em causa o triunfo dos leões - quinta vitória seguida no campeonato, antes dos clássicos com Benfica e FC Porto (Taça). E por falar em Vitória, o leão bem que agradecia uma ajuda em Guimarães.Pote, Edwards e Sarabia. Amorim escolheu uma frente de ataque móvel, de baixa estatura. Momentos houve em que resultou na perfeição: a jogada do 0-2 fica como uma das melhores da Liga. E por falar em golaços, que remate o de Gonçalo Inácio!O pior do encontro veio das bancadas. Mais uma vez, do setor leonino, foram lançadas tochas para o relvado, o que motivou paragens de jogo. Mas não só, também garrafas de plástico foram atiradas, em momentos tristes que se repetem por cá. Aceita-se o penáltiO remate é feito de perto e João Pedro até parece estar a tentar colocar os braços atrás das costas, mas é traído pela volumetria. Algumas dúvidas no amarelo a Adán - o guardião atira-se às pernas do adversário e arriscou algo mais.Adán – Uma entrada descabida sobre Neto Borges, após medir mal a bola. Grande defesa a remate de Rafael Barbosa que estava isolado.Luís Neto – Esforçado e aguerrido. A experiência ajuda a disfarçar o... físico.Coates – Com pouco trabalho a defender, brilhou a atacar onde esteve perto do golo.Gonçalo Inácio – Voltou ao lado esquerdo e acabou por desbloquear o jogo com uma bomba de fora da área a inaugurar o marcador.Porro – Boas arrancadas e cruzamentos perigosos para a área tondelense.Sarabia - Está de pé quente. Faz o 2-0 após uma boa combinação com Pedro Gonçalves. Agitador e perigoso. Acabou por bisar na marcação de uma grande penalidade. Fez o 17.º golo da época.Ugarte – Um tanque. Disputa cada lance como se fosse o último. Importante a recuperar bolas e a lançar ataques. Saiu a pensar no dérbi.Matheus Nunes – Trabalhador, tentou criar desequilíbrios. Controlou o ritmo do jogo, apesar de ter feito alguns passes errados.Matheus Reis – Não subiu tanto como Porro, mas foi sólido a defender. Viu o amarelo que o afasta do dérbi.Pedro Gonçalves – Assistiu Sarabia e desperdiçou um par de ocasiões que podiam ter dado golo.Marcus Edwards – Surpreendeu no onze no lugar de... Paulinho. Trouxe mobilidade e... criatividade.Daniel Bragança – Ajudou a colocar gelo no jogo.Tabata – Um remate para defesa difícil de Trigueira.Esgaio – Um cruzamento perigoso para a área.Vinagre – Refrescou.Rodrigo Ribeiro – Estreia para recordar, aos 16 anos.Slimani vai ser alvo de um inquérito disciplinar e este sábado já treinou sozinho na Academia de Alcochete, depois de ter sido mandado embora por Rúben Amorim no treino da véspera, por se ter manifestado contra a decisão do técnico em colocá-lo no banco.