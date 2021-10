Tribunal de Madrid decreta ordem de prisão para estrela do Bayern Munique

O jornal espanhol 'As' revela esta quarta-feira que um tribunal de Madrid ordenou a detenção de Lucas Hernández, defesa esquerdo francês do Bayern Munique, recém-sagrado campeão da Liga das Nações e ex-jogador do Atlético Madrid.Segundo o jornal, que cita a notificação, "Lucas François Bernaerd Hernández é intimado a comparecer neste tribunal no próximo dia 19 de outubro, às 11 horas, a fim de ser requerido pessoalmente para que no prazo de dez dias ingresse voluntariamente no centro penitenciário da sua escolha."Em causa está o sucedido a 3 de fevereiro de 2017, quando o jogador, que na altura representava o Atlético Madrid, e a mulher, Amelia de la Osa Lorente, protagonizaram uma cena de violência doméstica na rua. O tribunal condenou-os a 31 dias de trabalhos comunitários, impedindo-os ainda de comunicarem um com o outro durante seis meses, o que não foi acatado pelo casal, que depois viajou em lua de mel.A 13 de junho de 2017 foram 'apanhados' a chegar ao aeroporto de Madrid num voo proveniente de Miami; o futebolista foi detido - posteriormente colocado em liberdade - e a mulher apenas identificada, pois ela não tinha chegado a ser notificada sobre a ordem de afastamento.Mais tarde, o Ministério Público pediu um ano de prisão para Lucas Hernández por o jogador não ter cumprido a ordem do tribunal e o francês foi mesmo condenado.Os seus advogados pediram a substituição da pena por trabalho comunitário, o que lhes foi negado, uma vez que Lucas não tinha chegado a cumprir os 31 dias a que fora inicialmente condenado.O Bayern Munique, avança o 'As', diz nada saber sobre esta notificação, embora o jogador tenha sido informado a 14 de setembro.