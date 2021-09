Sportinguistas Pedro Porro e Sarabia na lista de convocados da seleção espanhola

Os sportinguistas Pedro Porro e Pablo Sarabia foram chamados por Luis Enrique para os próximos compromissos internacionais da seleção espanhola. O ex-PSG já é um habitual nome na lista do selecionador espanhol, e o lateral volta à convocatória, após ter falhado o Euro'2020 e os confrontos de qualificação para o mundial, por lesão.A seleção de Luis Enrique irá defrontar a campeã da europa Itália no dia 6 de outubro, em jogo a contar para a final four da Liga das Nações. Caso vença, a Espanha defrontará na final da competição o vencedor do embate entre Bélgica e França.: Unai Simón (Athletic Bilbao), De Gea (Man. Utd), Robert Sánchez (Brighton): Pedro Porro (Sporting), Azpilicueta (Chelsea), Laporte (Man. City), Eric García (Barcelona), Íñigo Martínez (Athletic Bilbao), Pau Torres (Villarreal), Sergio Reguilón (Tottenham), Marcos Alonso (Chelsea): Rodri (Man. City), Busquets (Barcelona), Gavi (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Yeremi (Villarreal): Ferran Torres (Man. City), Oyarzabal (Real Sociedad), Pablo Fornals (West Ham) e Pablo Sarabia (Sporting)