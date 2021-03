Fernando Santos anuncia convocatória da Seleção para qualificação do Mundial2022. Conheça os escolhidos

Conheça a lista completa:



Guarda-redes



- Rui Patrício (Wolverhampton)



- Rui Silva (Granada)



- Anthony Lopes (Olympique Lyon)





Defesas



- Cédric Soares (Arsenal)



- João Cancelo (Manchester City)



- Pepe (FC Porto)



- Nuno Mendes (Sporting)



- Domingos Duarte (Granada)



- José Fonte (LOSC Lille)



- Rúben Dias (Manchester City)





Médios



- Danilo Pereira (PSG)



- Rúben Neves (Wolverhampton)



- Joao Palhinha (Sporting)



- Sergio Oliveira (FC Porto)



- Bruno Fernandes (Manchester United)



- João Moutinho (Wolverhampton)



- Renato Sanches (LOSC Lille)





Avançados



- Cristiano Ronaldo (Juventus)



- João Félix (Atlético de Madrid)



- Pedro Neto (Wolverhampton)



- Rafa Silva (Benfica)



- André Silva (Eintracht Frankfurt)



- Bernardo Silva (Manchester City)



- Diogo Jota (Liverpool)







Já são conhecidos os 24 jogadores que serão opção para Fernandos Santos nos encontros de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, que vai ser disputado no Qatar.O selecionador nacional anunciou os escolhidos, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, para defrontar