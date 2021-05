Fernando Santos leva Pote para o Europeu 2020

João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (Sporting), Pepe (FC Porto), José Fonte (Lille), Rúben Dias (Manchester City);

João Moutinho (Wolverhampton), Danilo Pereira (PSG), Sérgio Oliveira (FC Porto), João Palhinha (Sporting), Renato Sanches (Lille), Bruno Fernandes (Manchester United), Rúben Neves (Wolverhampton), Rafa Silva (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City), William Carvalho (Bétis);

Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), André Silva (Eintracht Frankfurt), João Félix (Atlético de Madrid), Gonçalo Guedes (Valência); Pedro Gonçalves (Sporting)

Pedro Gonçalves é a grande novidade da lista de 26 convocados de Portugal para o Euro 2020, que se disputa de 11 de junho a 11 de julho em várias cidades europeias. O avançado do Sporting estreia-se em convocatórias da seleção nacional depois de uma época de grande qualidade (foi o melhor marcador da Liga)."Não o tendo visto em contexto de Seleção, tenho todas as informações necessárias", disse Fernando Santos. O selecionador nacional especificou quando é que Pote, como é conhecido Pedro Gonçalves, entrou no seu radar. "Está nesta lista, de uma forma mais forte, desde a última convocatória. Entendi que não era a altura certa. Está aqui pela qualidade que tem, obviamente", garantiu, especificando que conta com o jogador como extremo: "Ele, o [Diogo] Jota, o Rafa, o [Gonçalo] Guedes não têm as mesmas características."Numa lista que pela primeira tem 26 nomes - a UEFA concedeu mais três vagas face aos constrangimentos da Covid, embora durante a prova cada ficha de jogo só possa ter 23 atletas -, Fernando Santos chamou sete defesas, dos quais apenas três são centrais. Questionado se essa opção não era arriscada face à idade avançada de Pepe e José Fonte, o selecionador recordou que conta com Danilo, Palhinha e William, que podem jogar como centrais.O médio do Bétis, que jogou apenas 423 minutos no ano de 2021, também motivou esclarecimentos adicionais: "Não tem tido uma utilização regular, mas eu conheço a qualidade. Entendo que o William tem coisas que só o William tem. Não temos em Portugal ninguém com as suas características."Sobre Diogo Jota, atualmente lesionado no Liverpool, o selecionador disse que "está clinicamente apto e dia 27 [quando os convocados entram em estágio] começará a treinar com os colegas". Mostrando surpresa por 11 dos 26 convocados terem sido campeões em 2016, Santos não fugiu à responsabilidade de ser o detentor do troféu: "Vamos continuar a assumir-nos candidatos. Tenho grande confiança nos jogadores. É possível voltar a lutar pelo título."Rui Patrício (Wolverhampton), Anthony Lopes (Lyon), Rui Silva (Granada);