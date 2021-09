Corona, Diogo Costa e Fábio Vieira são três dos jogadores do FC Porto em fim de contrato e que podem deixar o dragão a custo zero. Um trio que vê o jogo com o Atl. Madrid para a Liga dos Campeões como uma oportunidade de cativar interessados.Se para os jogadores quanto maior for a cobiça melhor, para os dirigentes a preocupação é enorme.