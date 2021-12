O acordo das transmissões televisivas feito entre o FC Porto e a Altice rendeu 20 milhões de euros em comissões, apenas para três dos envolvidos. O dinheiro foi dividido entre Bruno Macedo, Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, com prejuízo para o FC Porto.É a versão do Ministério Público, que fala em danos irreparáveis nas contas azuis-e-brancas, explicando que Bruno Macedo - que também já é arguido no ‘Cartão Vermelho’ - ficou com dez milhões e os restantes arguidos com outro tanto.