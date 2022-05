O Manchester United mantém acesa a possibilidade, ainda que ténue, de garantir um lugar na Liga dos Campeões na próxima época, após bater o Brentford, por 3-0, com golos dos portugueses Bruno Fernandes (9’), Cristiano Ronaldo (61’, g.p.) e do espanhol Varane (72’).









Com Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo a titulares e em destaque, o Man. United precisou apenas de nove minutos para se colocar em vantagem, numa jogada de contra-ataque concluída pelo médio português, após uma assistência de Elanga.

O Brentford nunca deixou de procurar o golo e criou várias situações de perigo, quer por Erikson, quer pelo possante Toney. Ao cair do pano da primeira parte, CR7 ainda marcou um golo que acabou por ser anulado pelo VAR por fora de jogo.









Leia também Manchester City arrasou o United Na segunda parte, o United ainda apanhou dois sustos com De Gea a travar os remates de Erikson (livre) e de Toney.

Mas quem tem CR7, tem golo. Dalot lança Ronaldo e este é travado em falta na área por Henry. Na conversão do castigo máximo, o português não tremeu e fez o 2-0. Mas o resultado final foi estabelecido por Varane (72’), após um canto.





Entretanto, Cristiano Ronaldo foi distinguido pelos adeptos do Man. United como jogador do mês de abril. Esta é a quarta vez que recebe o prémio nesta época (setembro, outubro, março e abril). CR7 (74% dos votos) superou De Gea e Matic, ex-Benfica, que esta segunda-feira fez o último jogo em Old Trafford e se despediu dos adeptos.