Ugarte realizou esta quarta-feira treino condicionado no regresso da equipa do Sporting ao trabalho. Mas o departamento médico acredita que o médio estará apto para o jogo de sábado (18h00, Sport TV1) frente ao Marítimo, na Madeira.Os leões iniciaram esta quarta-feira a preparação do jogo com os insulares e optaram por poupar Ugarte, que apresentou queixas na zona do pescoço e dores de cabeça após um choque no jogo com o Estoril (3-0).