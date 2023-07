Varela direto para o estágio do FC Porto no Algarve

Alan Varela é esperado nos próximos dias no estágio do FC Porto no Algarve. Os dragões e o Boca Juniors já têm um princípio de acordo pelo médio argentino.









Segundo a imprensa argentina, os dragões pagam 10,5 milhões de euros mais dois por objetivos. Além disso, o clube de Buenos Aires fica com 20% do passe do médio de 22 anos.

O jogador deve despedir-se na quinta-feira do Boca Juniors no jogo da Taça da Argentina (16 avos de final) com o Barracas Central e só depois viajar para Portugal para trabalhar às ordens de Sérgio Conceição. Varela chega com ritmo competitivo, uma vez que o campeonato argentino está na reta final. Varela, um dos destaques da equipa xeneize, leva esta temporada 31 jogos realizados (um golo e uma assistência).









Para além de Alan Varela, está em cima da mesa a possibilidade de o espanhol Nico González (Barcelona) reforçar o meio-campo portista. O médio pode chegar por empréstimo.