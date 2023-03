Benfica nos 'quartos' da Champions com goleada frente ao Brugge

Golo para o Benfica. Rafa abriu o marcador no Estádio da Luz, com uma excelente finalização. O avançado iniciou a jogada no meio-campo das águias, a bola seguiu para Gonçalo Ramos e num enorme sprint, Rafa chega à área adversária, onde recebe a bola do companheiro. Recebeu, não rematou de primeira, mas tirou Nielsen da frente e finalizou de trivela sem hipóteses para Mignolet.do. Assistência de Gonçalo Ramos com um cruzamento para a área depois de um contra ataque.