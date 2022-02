Veríssimo dá colo a Rafa no Benfica

Nélson Veríssimo tem-se dedicado a puxar pelo moral de Rafa. Uma espécie de colo que visa, apurou o Correio da Manhã, combater algum desânimo sentido pelo avançado nas últimas semanas.A saída de Pizzi foi o último acontecimento que deixou Rafa abatido. Os dois internacionais portugueses jogavam juntos há cinco épocas e meia e ao longo desse tempo desenvolveram uma relação de grande cumplicidade entre si mas também com André Almeida, o último elemento de um trio que, pelos anos de casa, foi cimentando a sua influência no seio do plantel.