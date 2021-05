Vieira aperta Benfica para a Taça de Portugal

Luís Filipe Vieira tem andado em cima da equipa do Benfica com o objetivo de motivar os jogadores e de passar a importância da conquista da Taça de Portugal já a pensar na próxima temporada, apurou o Correio da Manhã.









Depois de uma época muito aquém daquilo que era o esperado, as águias entram no último jogo de 2020/2021 com a possibilidade de ganhar um troféu. A mensagem que tem sido passada, quer pelo treinador Jorge Jesus, quer pelo presidente das águias, é só uma: vencer este domingo (20h30), em Coimbra, o Sp. Braga e conquistar o segundo troféu mais importante em Portugal.

É já um hábito Vieira passar muitas noites no Seixal e acompanhar de perto a equipa no trabalho diário no centro de estágio, mas nos últimos dias essa aproximação tem sido ainda mais visível. Quase sempre toma o pequeno-almoço com os atletas, trocando palavras de motivação e transmitindo aos jogadores a responsabilidade do encontro que pode dar às águias a 27ª taça do seu historial.





Perguntas CM 22 de Maio de 2021 Taça de Portugal: Benfica é favorito à conquista do troféu? SIM NÃO Votar

O líder encarnado tem sido alvo de várias críticas por parte dos associados depois do avultado investimento que fez na equipa e que não trouxe retorno em termos de título. A conquista da Taça de Portugal permitirá ao presidente, mas também ao treinador Jorge Jesus, terem mais tranquilidade na preparação da nova época. Sabem que, mesmo não limpando a imagem da equipa, uma possível vitória ajuda a desanuviar e a retirar pressão junto do plantel.





Vieira não vai seguir para Coimbra no autocarro, mas sim na sua viatura particular. Vai pernoitar na mesma unidade hoteleira que a equipa e depois deve seguir com o grupo, no autocarro, no dia do jogo até ao estádio para reforçar a importância do encontro para os encarnados, que, em caso de vitória, enfrentam o Sporting na Supertaça no dia 1 de agosto.



Jesus admite mudar tática

Jesus admite que vai mudar de sistema de jogo devido à lesão de Lucas Veríssimo. O treinador do Benfica reconhece a importância do jogo: "Não é por vencer que o panorama vai melhorar, mas é melhor fechar com chave de ouro."



Pizzi fala da seleção

"Eu ou qualquer jogador português gosta de representar a Seleção, mas respeito as escolhas e serei mais um a torcer por Portugal. O meu foco agora é na final para trazer a Taça para os nossos adeptos, que eles merecem"disse Pizzi.