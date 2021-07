Vieira em domiciliária pode ser preso se regressar ao Benfica

Se regressar ao Benfica, Luís Filipe Vieira pode ser preso, por se alterarem os pressupostos que determinaram as medidas de coação este sábado aplicadas. O procurador Rosário Teixeira pode pedir que a medida seja revista ou Carlos Alexandre pode fazê-lo oficiosamente.Mesmo assim, Vieira também dificilmente poderia reassumir funções. Ainda que não tenham pedido o afastamento de Vieira da Benfica SAD - por se tratar de uma entidade privada e a lei não o permitir - Vieira fica impedido de contactar com os demais administradores. Não poderia nunca exercer o cargo de presidente de administração.Também na decisão do juiz fica claro que Vieira passa para prisão domiciliária, até que seja prestada uma caução de três milhões de euros -tem 20 dias. Pode ser feita de várias formas - em dinheiro, em bens ou até em garantias bancárias. Pode ainda ser feita por terceiros.