Luís Filipe Vieira apresenta esta quinta-feira a sua lista às eleições do Benfica, com Rui Costa como vice-presidente da direção. E para que o administrador da SAD não perca a sua principal fonte de rendimento (232 mil euros brutos anuais), o líder encarnado admite propor uma alteração aos estatutos do clube, que atualmente impedem os elementos dos órgãos sociais de serem remunerados na SAD.