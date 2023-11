Villas-Boas pede investigação a "atos bárbaros" na AG do FC Porto

O treinador de futebol e sócio do FC Porto André Villas-Boas pediu esta quinta-feira às autoridades uma investigação urgente aos "atos bárbaros" ocorridos na segunda-feira à noite na Assembleia Geral (AG) extraordinária do clube, marcada por agressões.

"Peço às autoridades, ao Ministério Público, ao Ministério da Administração Interna, ao IPDJ e ao secretário de Estado do Desporto que solicitem com urgência o acesso às imagens das câmaras de videovigilância do estádio e do Dragão Arena e procedam a uma investigação dos atos bárbaros que se passaram", disse André Villas-Boas, à margem da Web Summit, que decorre em Lisboa.

O técnico, potencial candidato à presidência do clube, considerou lamentáveis os acontecimentos, que acabaram por motivar o adiamento da AG, e classificou-os como "uma derrota interna dos órgãos sociais do FC Porto, que assistiriam impávidos e serenos a agressões e intimidações múltiplas de uma guarda pretoriana aos associados".