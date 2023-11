Assembleia-Geral do FC Porto cancelada devido a novos confrontos

A Assembleia-Geral (AG) do FC Porto teve de ser cancelada e reagendada para 20 de novembro, na sequência de agressões entre sócios do clube, esta noite de segunda-feira. A reunião magna passou para o Pavilhão Dragão Arena e começou às 22h30, devido à afluência de sócios superior à capacidade do auditório inicialmente escolhido. No decurso, chegou a ser interrompida também devido a confrontos entre os presentes.









Antes do início, André Villas-Boas disse, junto ao Estádio do Dragão, que não havia condições para se realizar a AG, pedindo que fosse reagendada.



"Lamentavelmente, não há condições para tomar qualquer decisão nesta AG, pelo que peço ao presidente da Mesa que reconsidere a suspensão desta Assembleia Geral Extraordinária e a remarque para um local e uma hora apropriada para que todos os sócios do FC Porto possam votar livremente na proposta de alteração dos estatutos", defendeu.

Nas filas estavam presentes José Fernando Rio e Nuno Lobo, candidatos derrotados por Jorge Nuno Pinto da Costa nas últimas eleições do clube, em 2020, com o empresário a prometer que solicitará a impugnação da AG extraordinária.

"Infelizmente, tomei conhecimento de que a AG se iniciou com estas pessoas todas aqui fora. Não tenho palavras para qualificar a situação. É uma vergonha o que estão a fazer com os sócios do FC Porto. Mudaram de sítio sem avisar e começaram uma AG sem ter respeito pelo último associado que entrou no recinto. Isto é lamentável. Não me revejo no rumo que o clube está a tomar", partilhou aos jornalistas Nuno Lobo, à saída do Dragão.