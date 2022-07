Marcha-atrás na contratação de Reinier. Benfica e Real Madrid não chegaram a entendimento relativamente à cláusula de opção de compra do médio brasileiro de 20 anos. Segundo apurou o CM, foi esse o ponto de rutura no negócio.



O Benfica pretendia o empréstimo do jogador com opção de compra, solução que o Real Madrid não quis aceitar.









