Vítor Baía pode ser ‘cortado’ da lista de recandidatura de Pinto da Costa nas próximas eleições do FC Porto, previstas para abril. Pelo menos é esse o receio do ‘vice’ da direção do clube e administrador da SAD, apurou o Mais Sport, uma vez que as relações entre ambos estão tremidas.



Pinto da Costa está a preparar várias alterações à sua equipa e, como o CM já noticiou, vai deixar cair o histórico Adelino Caldeira e Fernando Gomes, o atual responsável pelas contas dos dragões.









