Vitória de Guimarães com mérito na fase de grupos da Liga Europa

O V. Guimarães garantiu esta quinta-feira o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, ao vencer em casa o Steaua de Bucareste por 1-0 (0-0 na 1ª mão).

Os vitorianos deram um autêntico amasso aos romenos no primeiro tempo e só não saíram para o intervalo com uma vantagem dilatada porque falharam clamorosamente na finalização. Balgradean negou o golo a Pêpê logo aos 3' e depois sucederam-se as ocasiões pelo mesmo Pêpê, por Rochinha, Bruno (cabeceamento à barra) e Poha. O golo anunciado surgiu logo após o intervalo (53'), com o jovem Tapsoba a converter uma grande penalidade por falta cometida sobre Davidson. O jogo abriu e continuou o festival de desperdício, com Davidson e Rochinha como protagonistas.

Nos minutos finais, o Steaua finalmente apostou no ataque, mas foi Teixeira a atirar ao poste aos 89'. Triunfo incontestável e que pecou por escasso dos vimaranenses, que se juntam a FC Porto, Sporting e Sp. Braga.