O CM apurou que o jogo Vizela-Vitória de Guimarães, a contar para a 20.ª jornada da I Liga de futebol, poderá ser o próximo jogo cancelado devido ao protesto dos polícias.

As portas do estádio em que decorrerá o encontro vão abrir duas horas antes da hora marcada para o pontapé de saída, marcado para as 15h30 deste domingo.

Neste momento, o Correio da Manhã sabe que a GNR, força de segurança responsável pelo patrulhamento na zona onde decorrerá o jogo, procura ainda reunir o efetivo necessário para o policiamento.