O Vizela festejou este domingo a manutenção na Liga - algo que não tinha acontecido aquando da sua anterior passagem - ao empatar (1-1) em casa com o Marítimo. Um resultado que, conjugado com a derrota do Tondela em Barcelos, resolveu definitivamente as contas para a equipa de Álvaro Pacheco.









O 1º tempo teve mais domínio do Vizela, que logo aos 6’ esteve perto do golo, num livre cobrado por Schettine que mereceu uma defesa vistosa de Miguel Silva. Os insulares responderam num lance de Zainadine, mas até ao intervalo voltou a ser o Vizela a criar perigo. Primeiro por Kiko Bondoso e depois com Vítor Costa a negar o golo a Raphael Guzzo.

A 2ª parte até abriu com o mesmo Raphael Guzzo a evitar que Rossi marcasse, mas logo a seguir, aos 56’, o Vizela adiantou-se por Kiko Bondoso, assistido por Cassiano. A vantagem durou pouco tempo, uma vez que Guitane fez o 1-1 aos 62’ depois de uma má abordagem de Ofori. Depois disso o jogo perdeu alguma qualidade, realçando-se, sobretudo, a festa final dos vizelenses.