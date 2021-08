Contagem de votos físicos das últimas eleições do Benfica confirma vitória de Luís Filipe Vieira

Os votos físicos das últimas eleições do SL Benfica confirmam a vitória de Luís Filipe Vieira.O presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica, acompanhado por um grupo de sócios escolhidos de forma aleatória, estiveram este sábado reunidos na contagem dos votos físicos relativos às últimas eleições no clube.Recorde-se que na época das eleições, já tinham sido contados os votos eletrónicos, que bateu certo (teve variações de décimas) com os resultados dos votos físicos. Ou seja, a vitória do agora ex-presidente Luís Filipe Vieira foi confirmada.