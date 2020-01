Weigl já assinou pelo Benfica e ficou com cláusula milionária

O médio chegou esta quinta-feira a Lisboa. O jovem, de 24 anos, assinou um contrato com as águias até 2024.





"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o jogador Julian Weigl realizou exames médicos com sucesso e celebrou com esta Sociedade um contrato de trabalho desportivo que vigora até 30 de junho de 2024, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros).



Desta forma, e na sequência do acordo alcançado com o Borussia Dortmund para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros), a Benfica SAD confirma a efetivação da aquisição dos direitos do referido jogador."

Weigl assinou pelo Benfica esta quinta-feira e ficou com uma cláusula milionária.Em atualização