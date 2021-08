Wendell lança dúvida à esquerda do FC Porto

Wendell chegou na quinta-feira, treinou esta sexta-feira e abre desde já uma dúvida na equipa do FC Porto, no lançamento do jogo de domingo, frente ao Marítimo, na Madeira.Tudo indica que Sérgio Conceição o convoque, de forma a integrar-se rapidamente no grupo. Contudo, fica em aberto a possibilidade de o utilizar, mesmo que lhe faltem ainda rotinas de equipa.Os constrangimentos causados pela adaptação de Manafá à lateral esquerda e ainda o episódio com Zaidu (que rendeu o colega durante o jogo em Famalicão e depois foi alvo de críticas do treinador) lançam a possibilidade de Conceição apressar a entrada em ação do de Wendell. O que seria visto, também, como um sinal de urgência na utilização de reforços.Da chegada de Wendell a Portugal ressoam ainda ecos da declaração de Pinto da Costa, que denunciou uma tentativa de desvio do jogador brasileiro até "poucos minutos antes" da assinatura pelos dragões.O presidente do FC Porto não adiantou nomes, mas ficou claro que se referia ao Benfica, clube que também esteve interessado na contratação do jogador brasileiro.Segundo apurou o CM, o emblema da Luz via Wendell como uma boa solução para colmatar uma eventual saída de Grimaldo, ainda neste mercado. Esta sexta, a edição online do jornal ‘Record’ deu conta de que o Benfica terá mesmo tentado oferecer a Wendell uma camisola do clube com o nome da filha recém-nascida.Marchesín, guarda-redes do FC Porto, foi submetido com êxito a uma artroscopia para debelar uma lesão no menisco do joelho direito e esta sexta-feira prometeu voltar "com mais vontade". Numa mensagem nas redes sociais, o jogador argentino garante que se mantém motivado para conseguir objetivos pessoais e de grupo.A recuperação vai agora começar e estima-se que o regresso à competição aconteça em outubro, ainda que bem antes disso retome os treinos de modo a ganhar forma.