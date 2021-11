Ver ao vivo, pela primeira vez, o talento de Miguel Oliveira e apreciar, pela última vez em território luso, as manobras alucinantes do mítico piloto italiano Valentino Rossi, que está prestes a abandonar a carreira. São estas as principais razões que vão levar cerca de 100 mil pessoas, a grande maioria motociclistas e amantes das duas rodas, a acelerar este fim de semana até ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, onde vai decorrer o Grande Prémio de MotoGP.