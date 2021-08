Atletismo luso empenhado conseguir diplomas e medalhas nos paralímpicos de Tóquio2020

O atletismo paralímpico português vai marcar presença nos Jogos Tóquio2020 empenhado "em conseguir alguns diplomas e talvez medalhas", garante o coordenador da modalidade, lembrando as dificuldades de preparação ditadas pela pandemia.

"Há muitos fatores que condicionam a prestação dos atletas, mais temos a expectativa de podermos sair de Tóquio com alguns diplomas e talvez medalhas", disse José Silva à agência Lusa, admitindo que repetir os dois pódios conseguidos nos Jogos Rio2016 "será difícil".

Portugal apresenta-se no Japão com 10 atletas, menos sete do que há cinco anos no Brasil, entre os quais Miguel Monteiro, campeão europeu e recordista mundial do lançamento do peso F40 (baixa estatura), e Manuel Mendes, bronze na maratona T46 dos Jogos Rio2016.

Nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que começam na terça-feira, não estarão, no entanto, Luís Gonçalves, medalhado em Pequim2008 e Rio2016, e Lenine Cunha, que subiu ao pódio em Londres2012.

"Poderíamos estar ainda mais fortes se os Jogos tivessem sido em 2020", referiu José Silva à agência Lusa, alertando para o facto de a pandemia ter retirado da equipa "alguns atletas que não conseguiram mínimos".

Na modalidade na qual tem mais medalhas em Jogos Paralímpicos (53), Portugal vai apresentar três estreantes - Cláudia Santos, João Correia e Sandro Baessa -- que se juntam a atletas mais experientes, entre os quais Odete Fiúza, que soma a sua sétima participação paralímpica.

As competições de atletismo, tal como todas as disputadas ao ar livre, poderão ser bastante influenciadas pelo calor e humidade da capital nipónica, factos que levam José Silva a alertar para a "imprevisibilidade" de resultados.