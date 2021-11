Corrida aos bilhetes para a 'montanha-russa' deste fim de semana no MotoGP do Algarve

Com o roncar das motos mais rápidas do Mundo como som de fundo, centenas de adeptos do motociclismo entraram esta sexta-feira no ‘circo’ de MotoGP, que está montado no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Todos querem ver de perto o piloto português Miguel Oliveira, que se debateu esta sexta-feira com um desempenho muito negativo da sua KTM, no primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio do Algarve de MotoGP. Apesar de já ter o título na mão, Fabio Quartararo (Yamaha) foi o mais rápido nos treinos.





CM Luís Filipe, que viajou desde o Porto Alto até ao Algarve para ver os seus ídolos do motociclismo ao vivo. E não são só os homens que são ‘malucos’ por motos e velocidade. “Acho que cada vez mais há mulheres adeptas do motociclismo e eu sou uma delas. Neste momento somos todos Oliveira e temos muito orgulho nele”, assumiu ao CM Lidineia Lopes.



Mas a adrenalina deste evento internacional é muito mais do que resultados. “Somos adeptos do MotoGP e do Miguel Oliveira e vamos acompanhar tudo ao pormenor até domingo”, referiu aoLuís Filipe, que viajou desde o Porto Alto até ao Algarve para ver os seus ídolos do motociclismo ao vivo. E não são só os homens que são ‘malucos’ por motos e velocidade. “Acho que cada vez mais há mulheres adeptas do motociclismo e eu sou uma delas. Neste momento somos todos Oliveira e temos muito orgulho nele”, assumiu aoLidineia Lopes.

A novidade deste ano, depois das restrições impostas pela pandemia, é que as bancadas do Autódromo do Algarve estão abertas ao público e têm capacidade para acolher cerca de 100 mil pessoas. Esta sexta-feira, muitas pessoas ainda tentavam comprar bilhetes, com preços que variam entre 85 e 190 euros, para o fim de semana, e entre 85 e 180 euros, para o dia da prova, este domingo.





Os pilotos voltam este sábado à ‘montanha-russa’ algarvia para mais duas sessões de treinos, às 09h55 e às 13h30, antes da primeira fase de qualificações, às 14h10, e a segunda 25 minutos depois. O Grande Prémio do Algarve de MotoGP será disputado este domingo, a partir das 13h00.







GNR dá dicas sobre manobras com motos



A Unidade Nacional de Trânsito da GNR está a realizar ações de sensibilização e aperfeiçoamento de condução de veículos de duas rodas no Kartódromo de Portimão, junto ao Autódromo Internacional do Algarve, onde está a decorrer o MotoGP. Durante a iniciativa, os militares da GNR exemplificam manobras com motos e dão dicas de segurança rodoviária. Em simultâneo, 200 militares da GNR estão, diariamente, a garantir a segurança do evento. Os vários acessos ao autódromo estão condicionados ao trânsito, não sendo permitido o acesso a pessoas sem bilhete válido e de veículos que não tenham um dístico de estacionamento, que deverá ser adquirido previamente.

Miguel Oliveira termina treinos em 19 º lugar



Miguel Oliveira (KTM) terminou esta sexta-feira no 19º lugar o primeiro dia de treinos do Grande Prémio do Algarve de MotoGP. O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que já assegurou o título mundial e foi o vencedor do Grande Prémio de Portugal, em 18 de abril, foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres, em 01.39,390 minutos, menos 0,132 segundos do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).