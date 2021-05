O ciclista dinamarquês Kasper Asgreen venceu este sábado a quarta etapa da Volta ao Algarve em bicicleta.O atleta conseguiu o melhor tempo com 23 minutos e 42 segundos. Asgreen fechou os 20,3 quilómetros do contrarelógio à frente do português Rafae Reis da Efapel e do francês Benjamin Thomas, segundo e terceiro respetivamente.A Volta ao Algarve termina este domingo numa etapa marcada pelo perfil montanhoso.