Equipa portuguesa de atletismo retida em Frankfurt devido ao mau tempo

A equipa portuguesa que embarcou, esta quinta-feira, com destino aos Mundiais de atletismo, em Budapeste, está retida em Frankfurt, na Alemanha, na sequência do cancelamento de voos para a capital húngara devido ao mau tempo, avança a TSF.



Segundo Jorge Vieira garante que nenhum atleta português vai falhar o Mundial devido a este incidente, os atletas portugueses estão, neste momento, a tentar viajar cada um por si de forma a conseguirem um lugar que os leve ao evento.

"É impossível viajar em grupo neste momento, porque a Lufthansa não nos assegura esse voo durante o dia de hoje. Estão a remeter-nos para o dia seguinte, para amanhã, o que para nós é inconcebível e, portanto, estamos a tentar por outros voos e com outras ligações resolver o problema. Estão a ser encontradas soluções parcialmente por pequenos grupos, por prioridade do programa competitivo dos atletas. Há quem vá por Viena, há quem chegue por Amesterdão", afirmou Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, citado pela TSF.



A competição que tem inicio já este sábado, conta com vários atletas portugueses em prova no primeiro dia do evento.



"Não há perspetiva de sabermos quando é que nós chegamos a Budapeste, temos já provas no dia 19, ou seja, já devíamos estar em Budapeste. Continuamos em Frankfurt, estava tudo orientado e, de repente, tivemos que voltar para trás, sem explicações", disse o selecionador nacional, José Santos.