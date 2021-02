Equipas de andebol do Benfica e Sporting entram em campo a homenagear guarda-redes do FC Porto

As equipas de andebol de Benfica e Sporting protagonizaram manifestações de apoio a Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto, que está internado em estado muito grave no Hospital de S. João, no Porto, na sequência de uma paragem cardíaca sofrida na segunda-feira.



Nesta noite, o Benfica joga na Póvoa de Varzim, frente ao Póvoa, e todos os jogadores entraram com o nome de Quintana nas costas. O Sporting recebe o Kristianstad para a Liga Europa EHF, e também levou camisolas brancas com o nome do atleta luso-cubano, de 32 anos.

Alfredo Quintana é uma figura do andebol mundial, está desde 2011 no FC Porto e joga pela Seleção Nacional desde 2014. Luta pela vida nos Cuidados Intensivos do S. João, após uma paragem cardíaca durante um treino no Dragão Arena.