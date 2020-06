Fórmula 1 de volta com 8 GP na Europa

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 vai arrancar com a realização de oito grandes prémios na Europa, entre julho e setembro.A época tinha previstas 22 corridas, mas dez já foram adiadas ou canceladas. Os organizadores esperam realizar entre 15 e 18 grandes prémios, sendo que para já estão definidas as datas dos oito primeiros, todos na Europa.A temporada começa então na Áustria, que recebe duas corridas: 5 e 12 de julho. Segue-se o GP da Hungria a 19 de julho e depois há nova jornada dupla, em Inglaterra, nos dias 2 e 9 de agosto. A sexta prova realiza-se em Espanha, no dia 16 de agosto.O GP da Bélgica está aprazado para 30 de agosto e o de Itália para 6 de setembro. Não haverá espectadores nas bancadas.