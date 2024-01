João Vieira e Vitória Oliveira conquistam títulos nacionais de 10 km marcha

João Vieira, do Sporting, e Vitória Oliveira, do Benfica, sagraram-se, este domingo, campeões nacionais de marcha na distância de 10 quilómetros, nos campeonatos disputados em Porto de Mós, no distrito de Leiria.

O marchador do Sporting somou o 65.º título da carreira, o primeiro de 10 quilómetros, já que foi a primeira vez que o campeonato se disputou em Portugal.

Em femininos, tratou-se da reedição de uma competição que não era organizada para atletas nacionais desde 1997. Neste regresso em Porto de Mós, o título foi conquistado por Vitória Oliveira.

O novo formato dos campeonatos nacionais de marcha atlética em estrada preparado pela Federação Portuguesa de Atletismo permitiu não só a soma de pontos pelos atletas que procuram a qualificação para provas internacionais, como experimentar segmentos de 10 km, a pensar na nova competição de estafeta mista na distância de maratona que será disputada nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Este domingo, em Porto de Mós, João Vieira controlou sempre os acontecimentos, confirmando o favoritismo que reunia à partida.

Na segunda posição entre os homens terminou Rui Coelho, do Benfica, e Tiago Ramos, do Sporting, fechou o pódio.

No setor feminino, Vitória Oliveira também venceu facilmente, com larga vantagem sobre a polaca Agnieszka Ellward, segunda a cortar a meta, e Inês Mendes, do Benfica, que foi terceira.





Classificações:

Masculinos:

- 10 km:

Individual

1. João Vieira (Sporting), 41.19 minutos.

2. Rui Coelho (Benfica), 41.23.

3. Tiago Ramos (Sporting), 41.29.

Femininos:

- 10 km

1. Vitória Oliveira (Benfica), 44.39 minutos.

2. Agnieszka Ellward (individual), 46.34.

3. Inês Mendes (Benfica), 47.44.