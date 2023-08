Jogo dos 60 – 0 dá descida de divisão para o Benavente

O Benavente Futsal Clube Associação foi punido com descida de divisão, desclassificação do Campeonato Distrital Seniores Futsal Masculino disputado em 2022 / 2023, e uma multa de 300 euros devido ao jogo em que perdeu por 60 – 0 em Mação, e que entregou o título de campeão do à equipa da casa. A decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Associação de Futebol de Santarém (AFS) foi tomada em reunião realizada na noite desta segunda-feira, 21 de agosto, tendo o comunicado oficial daquele órgão já sido emitido aos clubes associados.Em causa está o jogo AD Mação – Benavente do passado dia 6 de maio, a contar para a 22ª e última jornada do campeonato distrital sénior, que terminou com o estranho resultado de 60 – 0 para os maçaenses, que assim ultrapassavam a igualdade pontual com o Vitória Clube de Santarém pelo "goal average".O Benavente deslocou-se a Mação apenas com três atletas, um guarda-redes e dois jogadores de campo da formação, o mínimo para disputar a partida de futsal, o que levantou uma tremenda polémica em relação à verdade desportiva.Poucos dias depois, a AFS emitiu um comunicado a exprimir que se sentia "envergonhada" com o episódio, e que não ia homologar o resultado nem a classificação final do campeonato, que ficaria suspensa até à participação dos factos ao Ministério Público."Atentos os factos que determinaram o alcançar de um resultado inconcebível para um normal jogo de futsal", e levando ainda em linha de conta a informação e denúncia disciplinar adiantadas por um membro da direção da associação presente no jogo, a AFS decidiu "enviar participação disciplinar ao órgão competente, ou seja, ao Conselho de Disciplina da AF Santarém, tendo solicitado uma decisão urgente.A decisão só foi tomada agora, sendo que o Benavente Futsal Clube Associação pode ainda recorrer para o Conselho de Justiça da AFS.