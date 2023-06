Jorge Martín vence GP da Alemanha de MotoGP e Oliveira fica em 10.º lugar

O piloto espanhol Jorge Martín (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, sétima prova da temporada, numa corrida em que o português Miguel Oliveira (Aprilia) foi 10.º classificado.

Oliveira cortou a meta a 19,648 segundos do vencedor, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) a ficar em segundo por meia mota, a 0,064 segundos, e o francês Johann Zarco (Ducati) em terceiro, a 7,013.

Jorge Martín tornou-se, assim, no segundo piloto a repetir ao domingo uma vitória conseguida no sprint de sábado, igualando Francesco Bagnaia.



Esta foi a segunda vitória do piloto madrileno em corridas de domingo no Mundial de MotoGP, depois de se ter estreado a vencer no GP da Áustria de 2021.



O primeiro líder da corrida foi o australiano Jack Miller (KTM), que rapidamente cedeu o comando a Francesco Bagnaia. Enquanto isso, Miguel Oliveira terminava a primeira volta na 12.ª posição, recuando a seguir para 13.º.



Na terceira volta, Jorge Martín saltou para a liderança e começou a construir uma vantagem confortável, procurando imitar a estratégia que lhe deu o triunfo na sprint de sábado.



Mas, desta vez, Bagnaia conseguiu recuperar e chegou às últimas voltas na peugada do líder.



Miguel Oliveira conseguiu escalar duas posições, chegando, depois, ao 10.º lugar com a queda do sul-africano Brad Binder (KTM) quando era terceiro.



Binder ainda passou pela clínica do circuito de Sachsenring mas nada lhe foi detetado.



À entrada para a última volta, Bagnaia tentou ultrapassar Jorge Martin, mas acabou por tocar na roda traseira da Ducati do madrileno com a frente da sua mota e perdeu alguns metros, que se viriam a revelar decisivos.