Miguel Oliveira espera qualificar-se "o mais à frente possível" apesar das dores

O português Miguel Oliveira (Aprilia) espera "qualificar-se o mais à frente possível", apesar das dores que esta sexta-feira se agravaram após uma queda durante a segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP.

O piloto luso, que terminou o primeiro dia de treinos livres da sétima prova do Mundial de motociclismo de velocidade, caiu durante a sessão da tarde e voltou a sentir uma dor forte no ombro esquerdo, no qual sofreu uma fratura em 30 de abril, que o levou a ser observado no centro médico do circuito de Sachsenring, de forma a despistar um eventual agravamento da lesão.

"No global, fiquei satisfeito com o dia de hoje. Sofri uma pequena queda, quando perdi a frente [da mota] na curva 10. Sofri um embate forte no ombro e senti uma dor intensa pelo que decidi ir direto ao centro médico para ver se teria agravado a lesão", explicou o piloto da RNF Aprilia, citado no comunicado oficial da equipa malaia.

Miguel Oliveira terminou o dia com o 15.º registo, o que o vai obrigar a disputar a primeira fase da qualificação, no sábado, num traçado com 10 curvas para a esquerda, precisamente o lado afetado pela lesão.

"Estou razoavelmente satisfeito com o dia de hoje. É uma pista dura para o ombro esquerdo mas, ainda assim, consegui ser competitivo, o que é bom", frisou o piloto natural de Almada.

O português sabe que, agora, terá de passar pela Q1 antes de chegar à decisiva fase da qualificação, a Q2, que junta os 10 mais rápidos dos treinos livres e os dois melhores da Q1.

"Vamos ter de jogar a nossa melhor cartada para nos tentarmos qualificar o mais à frente possível", concluiu o piloto português.

O Grande Prémio da Alemanha é a sétima prova da temporada.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que esta sexta-feira foi o quarto classificado, chega como líder da classificação, com 131 pontos, com mais 21 do que Bezzecchi, enquanto Oliveira é 17.º, com 21.