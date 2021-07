Judoca Catarina Costa vence campeã olímpica e vai lutar pelo bronze nos Jogos Olímpicos

A judoca Catarina Costa vai lutar pela medalha de bronze na categoria de -48 kg nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, depois de vencer este sábado a campeã olímpica em título, a argentina Paula Pareto, em combate no Nippon Budokan.

Catarina Costa conseguiu somar a sua terceira vitória do dia, depois de vencer a azeri Aisha Gurbanli (34.ª do mundo) e a chinesa Yanan Li (22.ª) ainda no quadro principal, e perder com a ucraniana (2.ª) Daria Bilodid, campeã mundial em 2018 e 2019.

Relegada para a repescagem, a judoca de Coimbra surpreendeu com um 'waza-ari' Paula Pareto, um dos nomes mais fortes em -48 kg e que tinha sido eliminada ainda no quadro principal pela japonesa Funa Tonaki, terceira da classificação mundial.