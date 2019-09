Miguel Oliveira ao ataque no Grande Prémio de Aragão

Miguel Oliveira (KTM) parte este domingo na sexta linha da grelha de partida para Grande Prémio de Aragão de motociclismo, a 14ª prova do Mundial de MotoGP, depois de ter ficado em 17º lugar na qualificação, mas promete fazer uma corrida de ataque.Apesar de ter sido o melhor piloto da KTM, Oliveira admitiu que teve uma "qualificação dura"."De manhã começámos em condições mistas, fizemos algumas alterações à moto e senti-me bem. Por algum motivo não conseguimos fazer o pneu macio funcionar, para ser honesto.Na verdade, o nosso ritmo parece melhor do que o ataque ao tempo, portanto esperemos fazer um arranque forte amanhã e então fazer uma boa corrida", acrescentou o piloto de Almada.Oliveira fez o sétimo tempo mais rápido da primeira fase da sessão (Q1), falhando o acesso à segunda (Q2). Percorreu a volta ao circuito de Aragão em 1.48,827 minutos, ficando a 818 milésimos de segundo de Marc Márquez (Honda) que obteve a ‘pole position’ com 1.47,009 minutos.O espanhol, que hoje vai correr o seu 200º grande prémio, terá na primeira linha da grelha a companhia das Yamaha de Fabio Quartararo e Maverick Viñalez.Oliveira bateu Mika Kallio, que se estreou na KTM com um 19º posto. O finlandês substituiu o francês Johann Zarco, despedido na terça-feira, devido ao desentendimento que teve com Oliveira no GP de Inglaterra - deu um toque no português, que caiu e teve de abandonar. De fora, ficou o espanhol Pol Espargaró (KTM), que sofreu uma fratura no pulso esquerdo nos treinos.